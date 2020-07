Le chef de l’ONU réclame une solution négociée

Nations unies (Etats-Unis), 22 juil 2020 (AFP) - Le secrétaire général de

l’ONU, Antonio Guterres, a réclamé mercredi une "désescalade complète et

immédiate« et »un retour aux négociations" entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

après les récents combats qui ont de nouveau opposé les deux pays, lors

d’entretiens téléphoniques avec leurs dirigeants.

"M. Guterres a parlé séparément avec le président de l’Azerbaïdjan (Ilham

Heydar Oglu) Aliyev et avec le Premier ministre de l’Arménie (Nikol)

Pashinyan", a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Il leur a exprimé son inquiétude après les récents combats qui se sont

produits à la frontière, et leur a demandé "de s’abstenir de toute réthorique

provocante", a ajouté le porte-parole.

Antonio Guterres leur a aussi indiqué son « plein soutien » aux efforts de

l’Organisation pour la Coopération et la Sécurité en Europe (OSCE) pour

atténuer les tensions entre les deux pays. Il a exhorté les deux dirigeants à

continuer à rechercher une solution pacifique au conflit du Nagorny-Karabakh,

une région sécessionniste d’Azerbaïdjan soutenue par l’Arménie et théâtre

d’une guerre au début des années 1990 ayant fait 30.000 morts.

Les combats à la frontière nord entre les deux ex-républiques soviétiques

ont fait récemment au moins 17 morts. Les belligérants s’accusent mutuellement

d’avoir lancé les hostilités.