Entrée en vigueur du projet de loi sur la Cour constitutionnelle

Un projet de loi soutenu par le gouvernement, destiné à achever la révocation controversée de trois des neuf membres de la Cour constitutionnelle arménienne, est entré en vigueur hier, et ce trois semaines après son adoption par le Parlement.

Le président Armen Sarkissian a refusé de signer le projet de loi, laissant au président du Parlement Ararat Mirzoyan le soin de le faire. Armen Sarkissian n’a pas expliqué son refus de valider la législation fermement condamnée par l’opposition arménienne.

Mirzoyan, qui est l’un des principaux membres du bloc au pouvoir Mon pas, l’a signé immédiatement après la fin de la période de trois semaines donnée par la Constitution arménienne au chef d’État, qui a des pouvoirs en grande partie cérémoniaux.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a rapidement annoncé la décision de Mirzoyan sur sa page Facebook. « Trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle seront bientôt élus », a-t-il écrit.

L’Assemblée nationale contrôlée par Mon pas a adopté le projet de loi le 30 juin, une semaine après avoir voté pour modifier la Constitution. Les amendements nécessitent la démission progressive de sept membres de la Haute Cour installés avant avril 2018.

Trois d’entre eux doivent démissionner avec effet immédiat. En outre, Hrayr Tovmasian doit quitter son poste de président du tribunal mais peut rester juge.

Tovmasian et les juges évincés ont refusé de démissionner, affirmant que leur révocation était illégale. Ils ont fait appel à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour être réintégrés.

Tovmasian et six autres juges de cour ont subi de fortes pressions gouvernementales pour qu’ils démissionnent au cours de l’année écoulée. Pachinian les a accusés de maintenir des liens étroits avec l’ancien gouvernement arménien et d’entraver ses réformes judiciaires. Tovmasian et l’opposition ont rejeté les affirmations de Pachinian et ont à leur tour accusé le Premier ministre de chercher à prendre le contrôle de la plus haute cour du pays.

En vertu de la loi arménienne, les trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle doivent être choisis par le gouvernement de Pachinian, le président Sarkissian et une assemblée des juges du pays et nommés par le Parlement. Les neuf juges de la cour choisiront ensuite leur nouveau président.

Le ministre de la Justice, Rustam Badasian, a déclaré aux journalistes que le gouvernement n’avait pas encore choisi son candidat pour pourvoir l’un des trois postes vacants. Il a précisé que, dans tous les cas, il nommera un « individu apolitique qui peut garantir l’indépendance de la justice ».