Aliev aux Arméniens : battez-vous seuls contre nous et nous verrons qui gagnera !

Lors de la remise de voitures et habitations aux familles des soldats Azéris tués au front arméno-azéri, le président Ilham Aliev a invité les autorités arméniennes à lutter « seul » contre l’Azerbaïdjan et d’ajouter « nous verrons qui gagnera ! ». Information reprise par le site Minal.az. Et Aliev dont les troupes furent une nouvelle fois défaites à la frontière arménienne a affirmé que « l’Azerbaïdjan a causé de lourdes pertes à l’Arménie et suite à cela l’Arménie a demandé de l’aide à l’OTSC sans résultat ». Une affabulation de plus d’Aliev car l’Arménie n’a jamais demandé de l’aide à un tiers Etat, l’Armée arménienne étant suffisante à réaliser les objectifs. Aliev qui a pris un sérieux revers sur le terrain des combats essaie de trouver des raisons à sa défaite. Une défaite qui pourrait faire naitre des tensions internes en Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan