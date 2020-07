L’Azerbaïdjan doit mettre fin à ses menaces de frapper la centrale nucléaire arménienne selon le maire de Los Angelès

« L’Azerbaïdjan doit mettre fin à ses menaces provocantes et dangereuses de frapper la centrale nucléaire civile arménienne » a déclaré le maire de Los Angeles Eric Garcetti dans un message sur Twitter.

« Nous soutenons la communauté arménienne contre la violence. L’Azerbaïdjan doit mettre fin à ses menaces provocantes et dangereuses de frapper la centrale nucléaire civile arménienne et doit admettre des observateurs internationaux », a déclaré le maire de Los Angeles.



« Le dialogue et la diplomatie sont les seules voies vers la paix et la sécurité pour la région », a-t-il ajouté.

Au milieu de l’escalade à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a laissé entendre qu’il pourrait bombarder la centrale nucléaire arménienne.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que cette déclaration devrait être considérée sans équivoque comme un crime contre l’humanité