Le rétablissement complet du régime de cessez-le-feu est indispensable, déclare l’ambassadeur arménien en Lituanie

Tigran Mkrtchyan, ambassadeur d’Arménie en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, a rédigé un éditorial sur la récente agression azerbaïdjanaise à la frontière de la République d’Arménie, qui a été publié simultanément dans les plus grands périodiques des trois pays.

En Lituanie, l’article de l’Ambassadeur Mkrtchyan a été publié dans Lietuvos rytas , le plus grand quotidien du pays, en couverture du Neatkarīgā , l’un des plus grands quotidiens de Lettonie et sur son site Web nra.lv , et en Estonie, dans l’édition imprimée de « esti Päevaleht » , qui a la plus large audience, et sur sa page Web.

Ci-dessous la traduction de l’article :

« Le rétablissement complet du régime de cessez-le-feu est une nécessité ! Le 12 juillet, les forces frontalières azerbaïdjanaises ont lancé des actions de provocation aux frontières de l’Etat arménien dans la direction nord-est. La population civile, le gazoduc, les usines, dont une qui produit les masques nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID 19, ont été attaqués.

Quiconque a déjà franchi la frontière arméno-géorgienne en voiture sait que la situation dans la région située au nord-est de la frontière arméno-azerbaïdjanaise est extrêmement imprévisible. L’armée azerbaïdjanaise commençait souvent à bombarder les zones les plus proches, maintenant la population sous tension. On pourrait même demander aux voyageurs de se détourner de leur route pour ne pas se mettre en danger. Malgré tout cela, nous devons admettre que ces derniers jours sont une tout autre histoire. Le ciblage des infrastructures civiles est un signe clair de violation du droit international humanitaire.

Pourtant, quelques jours après la reprise des hostilités, à laquelle la partie arménienne a dû répondre, nous avons lu la menace hallucinante du ministère azerbaïdjanais de la Défense concernant la possibilité de lancer des attaques de missiles sur la centrale nucléaire arménienne de Metsamor. La menace était une violation flagrante du droit international humanitaire en général. De telles actions sont une démonstration explicite du terrorisme d’État et de l’intention génocidaire.

Il y a des membres de la communauté internationale et des organisations qui se sont abstenus de déterminer qui est l’agresseur et qui est la victime en l’absence de faits établis indépendamment. Une telle position, qui pourrait peut-être ressembler à un apaisement pour un agresseur, peut s’expliquer par le fait qu’il n’existe pas de mesures locales de surveillance des violations du cessez-le-feu. Et nous arrivons ici au plus grand point d’interrogation de toute la situation. Pourquoi n’y a-t-il pas de telles mesures aux frontières arméno-azerbaïdjanaises ?

Il serait injuste de blâmer les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE (États-Unis, France et Russie), la seule organisation mandatée au niveau international qui sert d’intermédiaire entre les parties en quête d’un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh.

Détournant ici, je dois souligner que, dans les années 1990, l’Azerbaïdjan, même s’il se battait pour prendre le contrôle du Haut-Karabagh, annexé par la décision autoritaire de Staline en 1921, s’est finalement lancé dans une lutte totale et un blocus contre l’Arménie. Le territoire arménien a été bombardé sous tous les angles possibles à la frontière avec l’Azerbaïdjan.

L’Arménie a déclaré à plusieurs reprises et continue d’insister sur le fait qu’il n’y a pas d’alternative à un règlement pacifique du conflit. Il existe des propositions spécifiques de mesures de sécurité et de confiance, notamment une augmentation du nombre et du déploiement permanent d’observateurs internationaux sur le terrain, une ligne de communication directe et la mise en place d’un mécanisme pour enquêter sur les violations présumées du cessez-le-feu. Leur mise en œuvre aidera à éviter d’ autres renouvellements d’escalade.

Cependant, l’Azerbaïdjan a rejeté ces mécanismes de contrôle, dont l’absence contribue à la fois à une augmentation du nombre de victimes civiles et à des accusations sans fondement contre les parties arméniennes. Je tiens à souligner que dans la situation actuelle, il est impératif de mettre fin aux hostilités, de restaurer, de préserver et de renforcer inconditionnellement et pleinement le régime de cessez-le-feu signé entre l’Arménie, le Haut-Karabagh et l’Azerbaïdjan.

Après le déclenchement du COVID 19 à la fin du mois de mars, le secrétaire général de l’ONU a lancé un appel « à un cessez-le-feu mondial immédiat dans tous les coins du monde », ajoutant qu ’« il est temps de mettre fin aux conflits armés et de se concentrer ensemble sur le véritable combat de nos vies. Quelques heures plus tard, le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan a applaudi et salué cette idée. La partie azerbaïdjanaise a également choisi d’ignorer cet appel.

De plus, au fil des ans, les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ont répété à maintes reprises qu’il était indispensable de préparer les sociétés à la paix et de s’abstenir de toute rhétorique de guerre. C’est un point extrêmement important, à ne pas ignorer par quiconque aspire à la paix. Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan peu après la révolution de velours de 2018 a adopté la position audacieuse que toute résolution de conflit doit être basée sur des compromis mutuels et être acceptable pour les peuples d’Arménie, du Haut-Karabagh et d’Azerbaïdjan.

Cette idée n’a jamais été appréciée par l’Azerbaïdjan. De plus, il y a eu des menaces continues, souvent de la part du chef de ce pays revendiquant la capitale de l’Arménie et d’autres parties de ce berceau de l’ancienne civilisation comme « terres historiques de l’Azerbaïdjan » et exigeant que « les Azerbaïdjanais doivent retourner sur ces terres historiques ».

Le développement dangereux d’une opinion publique empoisonnée pourrait se faire sentir peu après les récents affrontements entre Arméniens et Azerbaïdjanais dans la région du Tavush. Le rassemblement de masse à Bakou, où des slogans nationalistes d’arménophobie ont pu être entendus assez rapidement, s’est transformé en appels anti-gouvernementaux, en raison desquels il a été immédiatement dispersé par la police azerbaïdjanaise. Apparemment, la liberté d’expression en Azerbaïdjan n’est acceptable que lorsqu’elle comprend des expressions de haine envers les Arméniens.

Alors que la majorité des pays du monde et des organisations internationales appellent les deux parties à s’abstenir de toute escalade et à revenir à la table des négociations, la Turquie, État membre de l’OTAN, alimente le feu en soutenant sans condition l’Azerbaïdjan et en incitant à de nouvelles actions contre l’Arménie.

On peut parfois avoir l’impression que les dirigeants de la Turquie ont le sentiment que le génocide arménien, perpétré par les Jeunes Turcs en 1915, n’a pas été pleinement « exécuté » et que la République d’Arménie devrait céder à tous les souhaits et caprices des Turcs et leurs frères ethniques, même au prix de notre anéantissement total.

Il convient de noter que même au XXIe siècle, la Turquie choisit de construire sa politique dans notre région sur les traditions de justification du génocide arménien et sur l’impunité de ce crime. La position provocatrice et partiale de la Turquie compromet gravement le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh et prouve que la Turquie ne peut être impliquée dans aucun processus international lié au conflit et avant tout dans le cadre de l’OSCE. Avec ses approches, la Turquie est une menace existentielle pour la sécurité de l’Arménie, et devrait revoir ce comportement dangereux dès que possible.

En résumé, je voudrais noter qu’il n’est jamais trop tard pour adopter les propositions des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE sur la mise en place de mécanismes de violation du cessez-le-feu et qu’il n’est jamais trop tard pour accepter et respecter le cessez-le-feu pendant et après la crise du COVID. Pour résoudre tout conflit, nous avons besoin de la volonté politique de tous les dirigeants impliqués et du soutien constructif des acteurs internationaux. L’histoire est témoin de cet axiome !"