Une pétition exhorte la Maison Blanche à interrompre l’assistance militaire à l’Azerbaïdjan

Une pétition sur le site Web de la Maison Blanche exhorte les États-Unis à arrêter toute assistance militaire supplémentaire et le financement de l’USAID à l’Azerbaïdjan, et à allouer les fonds à la croissance économique intérieure des États-Unis à la place.

« Plus de 1,5 milliard de dollars d’argent des contribuables américains sont gaspillés pour financer un gouvernement autocratique dirigé par un oligarque riche en pétrole, Ilham Aliyev (président) et sa femme (vice-présidente). L’argent a été détourné et utilisé abusivement pour provoquer des guerres régionales », lit-on dans la pétition .

Elle note que les valeurs azerbaïdjanaises ne s’alignent pas sur les valeurs démocratiques des États-Unis et ne procurent aucun avantage au peuple.

« Nous, le peuple américain, souhaitons arrêter le financement et l’assistance complets de l’Azerbaïdjan et allouer cet argent ailleurs, comme le financement et l’expansion des opportunités et de la prospérité pour les minorités, les personnes de couleur, l’éducation et d’autres programmes gouvernementaux », poursuit la pétition.

Elle demande d’arrêter toute assistance militaire américaine et le financement de l’USAID en Azerbaïdjan.

La pétition doit être signée par 100 000 personnes avant le 19 août 2020 pour obtenir une réponse de la Maison Blanche.