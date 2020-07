L’Union européenne et l’ OMS offrent à l’Arménie 28 000 blouses de protection et 20 000 masques pour le personnel de Santé

L’Union européenne et l’Organisation mondiale de la Santé ont offert à l’Arménie 28 000 blouses de protection et 20 000 masques pour le personnel de la Santé en Arménie afin de faire face à l’épidémie du coronavirus.

Lors de la remise du matériel étaient présents Andrea Viktorine la représentante de l’Union européenne en Arménie, Shombi Sharp représentant de l’ONU en Arménie et les responsables de l’OMS au Sud-Caucase. Etaient également présente Lena Nanoushyan la vice-ministre de la Santé. Ces blouses et masques seront exclusivement destinées aux membres du personnel de Santé en Arménie.

Krikor Amirzayan