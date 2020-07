Le Fonds de soutien aux soldats arméniens recueillit 192 millions de drams en seulement cinq jours

Le Fonds de soutien aux soldats arméniens a recueilli entre le 17 et le 22 juillet la somme de 192 millions de drams de dons provenant de 48 pays a indiqué Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense. Le Fonds dénommé « 1000+ » sur le son site internet ou sur facebook recueille les dons en faveurs des familles des soldats morts ou blessés au front dans la défense de l’Arménie ou de l’Artsakh. Avec le conflit de ces derniers jours dans la région du Tavouch au nord-est de l’Arménie et l’agression azérie à laquelle répondit avec succès l’Armée arménienne, une activité importante était ressentie au profit du Fonds de soutien aux soldats arméniens. Un Fonds qui fut recommandé par le Premier ministre arménien pour la transparence de ses comptes et de son efficacité.

adresse du site : www.1000plus.am

en français :

https://www.1000plus.am/fr

Krikor Amirzayan