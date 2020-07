Israël devrait repenser ses relations avec l’Azerbaïdjan

Par Alex Galitzky, Jerusalem post

L’Azerbaïdjan, proche allié de la Turquie et autre négationniste du génocide arménien, a activement cherché à éradiquer les habitants arméniens indigènes de la région et les traces de leur civilisation millénaire.

La relation naissante de l’Azerbaïdjan avec Israël repose depuis longtemps sur le faux discours selon lequel l’Azerbaïdjan est un « pays de tolérance ». L’Azerbaïdjan a souvent fait étalage de l’existence d’une communauté juive petite mais dynamique dans le pays en témoignage de son engagement en faveur de la diversité et de la tolérance. Cependant, l’Azerbaïdjan, une dictature basée sur les pétrodollars dirigée par la même famille depuis plus d’un demi-siècle, est tout sauf cela.

L’Azerbaïdjan, proche allié de la Turquie et autre négationniste du génocide arménien, a activement cherché à éradiquer les habitants arméniens indigènes de la région et les traces de leur civilisation millénaire.

Tout au long de l’occupation soviétique, la RSS d’Azerbaïdjan a refusé les droits culturels, politiques, linguistiques et économiques aux Arméniens d’Artsakh (également connu sous le nom de Nagorno-Karabakh) et de Nakhijevan, et à la fin des années 80 et au début des années 90, les autorités azerbaïdjanaises ont commencé à s’engager dans le gouvernement, soutenu les pogroms et les massacres d’Arméniens en Azerbaïdjan pour réprimer les appels à l’indépendance de l’Artsakh. Ces pogroms ont également ciblé les communautés juives, qui ont commencé à fuir Bakou en masse en réponse aux incidents croissants de harcèlement.

L’attaque de l’Azerbaïdjan contre les Arméniens de la région a finalement abouti à une guerre à grande échelle qui s’est terminée par un cessez-le-feu qui a effectivement garanti la création d’un Artsakh indépendant et démocratique.

Au cours des 30 dernières années, le gouvernement azerbaïdjanais a fréquemment déployé une rhétorique prônant le nettoyage ethnique des Arméniens en Artsakh et dans la République d’Arménie elle-même - faisant régulièrement référence aux Arméniens comme ennemis de l’État - et niant les milliers d’années de civilisation arménienne dans le pays. Région.

Au début des années 2000, quelque 28 000 monuments culturels arméniens à Nakhitchevan ont été détruits par l’Azerbaïdjan dans le cadre d’un génocide culturel sans précédent. Des rapports indépendants ont également révélé que l’Arménophobie - ou sentiment anti-arménien - est devenu si ancré dans le gouvernement, les médias et les institutions étatiques qu’une génération entière d’Azerbaïdjanais a grandi en n’écoutant que les discours de haine envers les Arméniens.

L’auteur de cette tribune est le responsable de la communication de l’Armenian National Committee of America – Western Region.