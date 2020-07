La Turquie restera en Syrie « jusqu’à ce que le peuple soit libre », affirme Erdogan

La Turquie maintiendra une présence militaire dans le nord de la Syrie « jusqu’à ce que le peuple soit libre », a déclaré mardi le président Recep Tayyip Erdogan, critiquant les « soi-disant » élections qui s’y sont récemment déroulées. « Nous continuerons de rester dans ce pays jusqu’à ce que le peuple syrien, notre voisin et frère, retrouve la liberté, la paix et la sécurité », a déclaré M. Erdogan lors d’un discours à Ankara. La Turquie a mené depuis 2016 trois incursions militaires dans le nord de la Syrie pour combattre le groupe Etat islamique (EI) et la milice kurde des Unités de protection du peuple (...)