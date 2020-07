La Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine s’est rendu au chevet des soldats Arméniens blessés

Le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine s’est rendu à l’Hôpital Izmirlian d’Erévan en visite auprès des soldats Arméniens blessés au front arméno-azéri de la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie.

En compagnie d’Armen Thartchyan le directeur de l’établissement et du père Sahak Ohanian aumônier général des forces armées arméniennes, le Catholicos Karékine II a été au chevet des soldats blessés et leur a apporté sa bénédiction en leur souhaitant un prompt rétablissement.

Il a salué les qualités et le patriotisme des soldats Arméniens qui « combattent héroïquement pour leur patrie » dit-il. « Nous nous inclinons devant votre héroïsme dans les combats pour défendre la patrie » a continué le Catholicos. Il a également ajouté que l’Eglise arménienne et le peuple arménien tout entier dans la prière soutient les soldats Arméniens. Karékine II a offert à chacun des soldats blessés un livre de prière de Sourp Krikor Narégatsi (Saint Grégoire de Narek) et des croix.

Le Catholicos a également salué la direction de l’hôpital et le personnel de santé pour la qualité des soins dont bénéficient les soldats Arméniens.

Krikor Amirzayan