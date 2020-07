Le Collectif Valence-Tavoush appelle samedi 25 juillet à un grand rassemblement en faveur de l’Arménie et contre l’agression de l’Azerbaïdjan

VALENCE-Communiqué du Collectif Valence-Tavush

Chers amis,

Le 12 juillet dernier, la région de Tavoush a subi une agression de l’Azerbaïdjan avec une escalade de violences sans précédents, puisque c’est maintenant l’Arménie qui est clairement visée par le gouvernement Aliev et non pas seulement l’ARTSAKH

Bakou veut la guerre alors que nous ne voulons que la Paix !

Cette attaque a entrainé la mort de plusieurs de nos très jeunes soldats qui ont payé de leur vie pour notre protection !

Ces jeunes soldats sur le front ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils se battent pour 10 millions d’arméniens disséminés dans le monde qui font bloc derrière eux !

Les manifestations doivent se démultiplier dans le monde dans notre région, dans nos villes pour apporter un soutien infaillible aux soldats et aux familles arméniennes.

Dans cet objectif, nous avons voulu créer un collectif fédérateur et représentatif regroupant toutes les associations volontaires, diverses personnalités, des élus de tout bord et tout simplement, des amis de l’Arménie. Tout cela dans un même but, venir en aide aux arméniens de Tavoush dont Idjevan qui en est le capital et qui est aussi la ville jumelée avec notre ville de Valence.

Nous leur devons ce soutien indéfectible, pour leur prouver que l’amitié et la fraternité sont des valeurs universelles si chères aux français et aux arméniens qui se moquent des frontières et trouvent toujours un chemin pour passer.

C’est dans cette optique que nous avons décidé de nous réunir lors d’un rassemblement qui aura lieu ce Samedi 25 juillet 2020 à 18h00 précise,

Au Parc Itchevan de Valence situé avenue de Provence 26000 VALENCE.

Ce soutien leur est essentiel et nous devons travailler tous ensemble à les aider dans cette situation insupportable qu’ils vivent depuis ces quelques semaines.

Votre présence est nécessaire pour envoyer un message FORT de toutes les valentinoises et valentinois.

Au vu des mesures sanitaires, cette manifestation aura une durée limitée durant laquelle quelques animations seront prévues.

Malgré l’étendue du parc, nous souhaitons rendre le port du masque obligatoire et nous vous demandons bien évidemment de respecter les distanciations.

Nous comptons sur vous !

Avec la participation des Amis du CPA, de toutes les associations du C24, de l’UGAB, et des autorités religieuses de Valence. Les ensembles musicaux Ara et Shéram