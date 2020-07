La Chambre des Représentants des États-Unis adopte l’amendement Pallone exigeant une plus grande surveillance de l’aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté mardi à une écrasante majorité un amendement du coprésident du Caucus arménien du Congrès, Frank Pallone (D-NJ), qui appelle à une plus grande surveillance du Congrès sur un programme d’aide militaire américain dans le cadre duquel l’Azerbaïdjan a reçu plus de 120 millions de dollars d’aide à la défense américaine, a rapporté le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

Le vote juste une semaine après que le président azerbaïdjanais Aliyev a lancé l’attaque la plus meurtrière contre l’Arménie depuis 2016, entraînant la mort de plus de 16 soldats, le bombardement d’un jardin d’enfants arménien et d’autres cibles civiles, et a été suivi des menaces azerbaïdjanaises de bombarder la centrale nucléaire arménienne de Metsamor.

« Nous remercions le membre du Congrès Pallone, Sherman, Speier et Schiff pour avoir exigé la transparence et la responsabilité de l’administration concernant son armement imprudent d’un régime Aliyev de plus en plus hostile et virulemment anti-arménien », a déclaré le directeur exécutif de l’ANCA Aram Hamparian. « Les Arméno-américains apprécient profondément le leadership fort du Caucus arménien sur la gamme complète des priorités politiques qui préoccupent nos amis du Congrès, nos partenaires communautaires et nos alliés de la coalition.

L’amendement Pallone à la National Defence Authorization Act (NDAA - HR6395), coparrainé par les représentants Brad Sherman (D-CA), Jackie Speier (D-CA) et Adam Schiff (D-CA), exige que le ministère de la Défense soumette un rapport au Congrès sur un programme d’aide militaire américain (connu sous le nom de section 333) qui a envoyé plus de 120 millions de dollars d’aide à la défense à l’Azerbaïdjan au cours des dernières années. Le membre du Congrès Pallone a partagé l’importance de son amendement lors d’une interview vidéo « ANCA Congressional Corner » avec la directrice des affaires gouvernementales Tereza Yerimyan la semaine dernière. Le représentant Sherman s’est prononcé en faveur de l’amendement lors de l’examen de l’audience, notant les violations flagrantes des droits de l’homme commises par l’Azerbaïdjan pendant son agression contre l’Artsakh et l’Arménie.

Les préoccupations du Caucus arménien du Congrès concernant la décision du département américain de la Défense de briser la parité de l’aide militaire entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont été soulevées à plusieurs reprises - le plus récemment en mai 2020, lorsque les dirigeants du Congrès ont partagé de « graves préoccupations » concernant les exercices militaires à grande échelle de Bakou. Dans une lettre adressée au secrétaire d’État Pompeo et au secrétaire à la Défense Esper, le représentant Pallone et 17 de ses collègues du Caucus arménien se sont déclarés préoccupés par une allocation de 100 millions de dollars d’aide de la sécurité américaine à l’Azerbaïdjan, notant que « l’aide semble avoir permis à l’Azerbaïdjan de se déplacer des ressources vers des capacités offensives et menacent davantage la vie des Arméniens et la stabilité régionale, comme l’ont averti les coprésidents du Caucus du Congrès sur les questions arméniennes dans des lettres qui vous ont été envoyées en septembre et novembre 2019. »

L’amendement Pallone était l’un des quatre amendements à la NDAA concernant l’Azerbaïdjan. Un amendement dirigé par le représentant Brad Sherman, imposant des restrictions aux transferts de défense américains vers l’Azerbaïdjan, et un autre par le représentant Jackie Speier (D-CA), rétablissant la parité de l’aide militaire américaine à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan, n’ont pas été envisagés, sur la base d’une décision de Comité des règles de la Chambre des États-Unis. Un amendement, proposé par les coprésidents du Caucus du Congrès de la Turquie, Steve Chabot (R-OH) et Stephen Cohen (D-TN), a été adopté. L’amendement Chabot-Cohen demande un rapport sur le statut des personnes déplacées en Ukraine, en Géorgie, en Moldovie et en Azerbaïdjan, laissant de côté les centaines de milliers de réfugiés expulsés d’Azerbaïdjan à la suite des massacres de Sumgait et Bakou et de l’agression de l’Azerbaïdjan.L’amendement ne répond pas non plus aux violations du cessez-le-feu en cours par l’Azerbaïdjan, y compris les dernières attaques contre l’Arménie. L’ANCA a marqué sa forte opposition à l’amendement.

Le vote de la Chambre sur la Loi d’autorisation de la défense nationale, à laquelle l’amendement Pallone a été ajouté, aura lieu dès le mardi 21 juillet. Un vote du Sénat sur sa version de la NDAA est attendu prochainement. Les projets de loi finaux adoptés par les deux chambres entreront alors dans un processus de réconciliation, avec un vote final probable en novembre.