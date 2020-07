Le CCAF demande l’interdiction de la manifestation contre l’ambassade d’Arménie à Paris

Le CCAF a appris qu’une manifestation impulsée par le régime dictatorial azerbaïdjanais est prévue ‪le 22 juillet‬ devant l’ambassade d’Arménie à Paris. Cette initiative, qui vise à soutenir l’agression militaire du 12 juillet dernier contre le territoire de la République d’Arménie constitue une provocation. Elle s’inscrit, en effet, non seulement dans un contexte de guerre contre un État démocratique, mais aussi dans le cadre d’un racisme anti-arménien échevelé, consciemment entretenu par le régime d’Ilham Aliev et ouvertement encouragé par l’État turc génocidaire et négationniste.

Le CCAF attire l’attention des autorités sur les risques de troubles à l’ordre public que pourraient entraîner ce rassemblement, tant en terme de violences physiques que d’incitation à la haine raciale et religieuse.

Compte tenu de ces circonstances extrêmes et des réactions qu’elles pourraient susciter, le CCAF demande au ministère de l’Intérieur de prévenir toute velléité d’importation sur le territoire de toute rhétorique qui ferait écho aux divers fanatismes visant l’entité arménienne. Si la liberté de manifestation constitue un droit sacré de la République, l‘expression de la violence demeure un délit qui doit être anticipé et combattu. Le CCAF demande aux autorités de prendre la mesure de la situation explosive dans la région, aggravée par le chantage visant la centrale nucléaire de Metsamor que le ministère azerbaïdjanais de la Défense a menacé de cibler. Le CCAF les invite à prendre leurs responsabilités, dans le cadre des valeurs de la République et de la France.