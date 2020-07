L’ONU demande à l’Arménie et l’Azerbaïdjan de faire preuve de retenue

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté lundi l’Azerbaïdjan et l’Arménie à faire preuve de la plus grande retenue après les affrontements aux frontières entre les deux anciennes républiques soviétiques.

« Le secrétaire général suit avec une profonde inquiétude les tensions actuelles entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Il appelle à une retenue maximale, car un conflit total entre ces deux pays serait désastreux », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Les deux voisins sont depuis longtemps en conflit au sujet du Haut-Karabagh. Les dernières escarmouches se sont produits (...)