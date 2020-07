Le Konchita Khanum azéri insulte abondamment Kim Kardashian coupable à ses yeux de soutenir l’Armée arménienne

En juin, un chanteur nationaliste Turc Murat Ovuc avait traité Kim Kardashian de « sale Arménienne » avant de changer ses propos devant la justice turque. Aujourd’hui c’est au tour d’un people azéri, Konchita Khanum Vyurst (Khanem…qui veut dire Madame) d’agresser Kim Kardashian sur les réseaux sociaux où sa vidéo a eu un certain succès. Ce Konchita azéri ne chante pas…mais il insulte abondamment Kim Kardashian « l’Arménienne » accusée de soutenir l’Armée arménienne…Décidément la Turquie et l’Azerbaïdjan développent des spécimens d’artistes people dont la vulgarité remplace le talent manquant et la classe…

https://www.facebook.com/watch/?t=7&v=2642490526013725

Krikor Amirzayan