L’Arménie appelle l’Azerbaïdjan à accepter des mesures de confiance pour maintenir le cessez-le-feu

L’Arménie a appelé mardi l’Azerbaïdjan à accepter des mesures de confiance qui pourraient empêcher de nouvelles violations du cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabagh.

« Nous espérons qu’après l’échec de sa dernière tentative militaire, l’Azerbaïdjan fera preuve de responsabilité sur la question du maintien et du renforcement du cessez-le-feu », a déclaré Anna Naghdalian, porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, faisant référence aux affrontements de la semaine dernière à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, qui ont fait au moins 16 morts parmi les soldats des deux pays.

« Il y a des propositions explicites pour renforcer la sécurité et la confiance, y compris une augmentation du nombre d’observateurs internationaux déployés sur le terrain, une communication directe entre les deux parties et l’introduction d’un mécanisme pour enquêter sur les violations du cessez-le-feu, a expliqué Naghdalian au service arménien de RFE / RL. Leur mise en œuvre pourrait aider à éviter une nouvelle recrudescence des tensions. »

Le président azerbaïdjanais Aliev et son ancien homologue arménien, Serge Sarkissian, s’étaient mis d’accord sur ces garanties contre les violations du cessez-le-feu lors de réunions en face à face tenues après les hostilités d’avril 2016 au Karabagh. Cependant, Bakou a refusé par la suite de les mettre en œuvre, affirmant qu’ils cimenteraient le statu quo dans le conflit.

Les alliés politiques de Serge Sarkissian ont toujours dépeint ces accords de renforcement de la confiance, fortement soutenus par les médiateurs américain, russe et français, comme une réalisation diplomatique arménienne majeure. Ils affirment que le Premier ministre Nikol Pachinian les a abandonnés après être arrivé au pouvoir en mai 2018 et avoir entamé un dialogue avec Aliev quelques mois plus tard.

Pachinian a appelé à un « système international de surveillance crédible du régime de cessez-le-feu » lorsqu’il a rencontré le ministre arménien de la Défense Davit Tonoyan et les principaux généraux de l’armée au cours du week-end dernier.

Le bureau de Pachinian n’a pas précisé s’il essayait désormais de relancer les accords négociés par Serge Sarkissian.

« Je pense que commenter les déclarations des anciennes autorités est une tâche ingrate », a lâché à cet égard Ruben Rubinian, le président pro-gouvernemental de la commission parlementaire arménienne sur les relations extérieures.

« Nous avons toujours soulevé la question de l’introduction d’un mécanisme de surveillance et continuerons de le faire », a-t-il ajouté.