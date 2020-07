Le ministère de la Défense montre des drones azéris de fabrication israélienne détruits

Le ministère de la Défense arménien a montré hier ce qu’il a décrit comme des drones militaires en Azerbaïdjan, de fabrication israélienne, et abattus par ses unités antiaériennes lors des violents combats de la semaine dernière à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

L’armée arménienne affirme avoir détruit ou intercepté 13 de ces engins aériens sans pilote (UAV) lors des affrontements qui ont éclaté le 12 juillet et se sont en grande partie arrêtés cinq jours plus tard. Elle a précisé que 10 d’entre eux étaient des drones d’attaque qui étaient sur le point de frapper des cibles militaires et civiles arméniennes dans la province du nord de Tavush, à la frontière du district de Tovuz dans l’ouest de l’Azerbaïdjan.

Des fragments présumés de certains de ces drones ont été exposés à l’Institut d’aviation militaire du ministère de la Défense à Erevan. Des responsables du ministère ont également montré aux journalistes un drone de surveillance ThunderB en grande partie intact fabriqué par la société israélienne BlueBird Aero Systems.

L’armée arménienne a rendu public le 14 juillet ce qu’elle a désigné comme une image amateur d’un drone sophistiqué Hermes 900 des forces armées azerbaïdjanaises détruit par une fusée sol-air arménienne. Hermes 900 est produit par une autre société israélienne, Elbit Systems, et utilisé pour les relais de reconnaissance et de communication. L’armée azerbaïdjanaise a nié avoir perdu de tels engins.

Un site d’information sur la défense arménienne a publié le week-end dernier une photo de deux soldats arméniens tenant un drone « suicide » SkyStriker également fabriqué par Elbit Systems. Les médias israéliens avaient révélé la vente de ces drones à l’Azerbaïdjan en janvier 2019.

L’armée azerbaïdjanaise avait déjà utilisé d’autres types de drones « suicides » fabriqués par Israël pendant les hostilités d’avril 2016 au Haut-Karabagh.

Garik Movsisian, un officier supérieur des forces de défense aérienne de l’Arménie, a affirmé qu’au total environ 40 drones azerbaïdjanais avaient été abattus depuis 2016. Il a ajouté que les drones israéliens perdus par l’Azerbaïdjan dans les combats Tavush-Tovuz valaient au moins 150 millions de dollars.

L’Arménie s’inquiète depuis longtemps des accords d’armes à grande échelle entre Israël et l’Azerbaïdjan, qui ont totalisé au moins 2 milliards de dollars depuis 2012. Le ministère des Affaires étrangères à Erevan a réitéré ces préoccupations à la suite de la dernière flambée le long de la frontière entre les deux États du Caucase du Sud.

De son côté, l’armée azerbaïdjanaise affirme avoir abattu deux drones arméniens la semaine dernière. La partie arménienne nie ces allégations.

Au moins 12 militaires azerbaïdjanais, dont un général de l’armée, et quatre soldats arméniens sont morts dans les affrontements à la frontière. Un haut responsable arménien a déclaré à la fin de la semaine dernière que les morts au combat arménien avaient été causées par des frappes de drones azerbaïdjanais.

L’armée arménienne affirme qu’au cours des hostilités de la semaine dernière, elle a utilisé pour la première fois des drones d’attaque conçus et produits par des entreprises arméniennes. Elle a confié qu’ils avaient détruit au moins un char azerbaïdjanais. Bakou a rejeté ces faits.

Hier, et ce pour la cinquième journée consécutive, les parties au conflit n’ont pas signalé de graves violations du cessez-le-feu dans la section Tavush-Tovuz de la frontière.