Athènes, 21 juil 2020 (AFP) - Le ministre allemand des Affaires étrangères

Heiko Maas a estimé mardi à Athènes que les relations entre l’UE et la Turquie

ne pourraient s’améliorer qu’à condition qu’"Ankara abandonne ses provocations

en Méditerranée orientale".

Le chef de la diplomatie allemande, dont le pays préside le Conseil de

l’Union européenne (UE) pour une période de six mois, a insisté sur

« l’importance de mener un dialogue » avec la Turquie, "un pays stratégiquement

important au sein de l’Otan et sur la question migratoire".

Saluant un « jour historique » au lendemain de l’accord européen sur un plan

de relance post-coronavirus dans lequel « la solidarité » a selon lui prévalu,

le ministre allemand a fait le voeu d’une « réponse européenne commune »

également sur la question migratoire, bien "conscient de la difficulté de la

situation sur les îles grecques« . »Concernant les forages de la Turquie en Méditerranée orientale, nous avons

une position claire, le droit international doit être respecté", a-t-il

déclaré au cours d’une conférence de presse commune avec son homologue grec

Nikos Dendias.

"Des progrès dans les relations UE-Turquie ne seront possibles que si

Ankara abandonne ses provocations en Méditerranée orientale", a-t-il ajouté.

Il a ajouté que Berlin attendait que « ces forages » d’exploration gazière

réalisés par la Turquie au large de Chypre "s’arrêtent et qu’aucun autre ne

soit entrepris".

Les tensions entre la Grèce et la Turquie notamment ont été à l’ordre du

jour de rencontres mardi entre M. Maas, M. Dendias, la présidente de la

République hellénique Katerina Sakellaropoulou et le Premier ministre grec

Kyriakos Mitsotakis.

Sur la situation en Libye, également au menu des discussions, M. Maas s’est

inquiété de la décision du parlement égyptien d’approuver une possible

intervention armée et souligné le risque d’« escalade ».

Pays voisins tous deux membres de l’Otan, la Grèce et la Turquie ont

historiquement des relations tendues, aggravées ces dernières années par la

question migratoire.

La Grèce dénonce en outre l’accord turco-libyen controversé, signé l’année

dernière, sur le partage des espaces maritimes entre Ankara et le gouvernement

de Tripoli.

Athènes estime que cet accord vise à accroître l’influence de la Turquie en

Méditerranée où ce pays a récemment effectué des forages exploratoires à

proximité de Chypre, suscitant les protestations des pays voisins, Chypre,

Grèce, Egypte.

L’UE a également dénoncé ces « forages illégaux » et menacé Ankara de

sanctions.