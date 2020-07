Une personnalité médiatique russe dénonce une tentative de corruption pro-azerbaïdjanaise

Mikhail Delyagin, économiste et homme politique russe, chef de l’Institut pour les problèmes de mondialisation, ancien conseiller du président russe, a déclaré sur sa page Facebook qu’un média russe lui a proposé une pige payante pour qu’il relate la position pro-azerbaïdjanaise sur le conflit. Il lui aurait été demandé d’écrire que « l’Arménie a provoqué un conflit avec l’Azerbaïdjan, ciblant le secteur pétrolier de ce dernier ».

« A ma question de savoir pourquoi l’Arménie aurait déclenché une telle action et dans quelle zone du conflit se trouvent les installations pétrolières azerbaïdjanaises visées, le rédacteur en chef de la section économique de ce média de Moscou m’a répondu, « c’est juste la position de Bakou », explique Delyagin. Il poursuit : « Et si demain la position de Bakou conclut soudainement que le génocide des Arméniens a été organisé par les Russes, les médias de Moscou seront-ils heureux de recueillir des commentaires le confirmant pour de l’argent ? » s’interroge Delyagin.

