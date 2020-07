3 000 Arméniens manifestent à Akhalkhalak dans la région arménienne de Géorgie, leur soutien à l’Arménie et à l’Artsakh

Mardi 21 juillet un rassemblement impressionnant de 3 000 Arméniens s’est déroulé sur le stade de football d’Akhalkhalak ville du Djavakhk région à majorité arménienne de Géorgie. Drapeaux arméniens et géorgiens, ces milliers d’Arméniens désiraient apporter leur soutien à l’Arménie et l’armée arménienne face à l’agression de l’Azerbaïdjan le 12 juillet dans la région arménienne du Tavouch au nord-est de l’Arménie. Ces milliers d’Arméniens de Géorgie désiraient par les chants révolutionnaires exprimer leur volonté de soutenir l’armée victorieuse de l’Arménie en dénonçant du même coup les menaces proférées par l’Azerbaïdjan à l’encontre de l’Artsakh et de l’Arménie. Les manifestants appelaient également les agissements de l’Azerbaïdjan en Géorgie, visant à diffuser la haine contre les Arméniens. « Les Arméniens du Djavakhk suivent avec attention les évènements de la région arménienne du Tavouch et en Artsakh et se déclarent prêts à aider leurs frères Arméniens (…) mais avant tout nous voulons la paix ! » dit l’un des manifestants aux médias. Par le nombre de participants, cette manifestation était une première en Géorgie soumise aux règles d’usage du confinement suite au risque du coronavirus.

Krikor Amirzayan