Les algues ont encore envahi le lac Sevan

Le lac Sevan le lac bleu est redevenu vert. La prolifération des algues du fait de la chaleur et du manque d’oxygène a développé les algues dans les eaux du lac Sevan. Comme l’été dernier avec les premiers jours de chaleur. Le ministère arménien de l’Environnement l’a constaté et écrivant « en ce moment on observe dans le grand bassin du Sevan comme le petit Sevan une activité des algues bleu-vertes ». Selon les spécialistes, cette prolifération des algues est le signe de la baisse de la qualité des eaux du Sevan et la température plus importante dès la sortie de l’hiver.

Krikor Amirzayan