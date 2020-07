Communiqué du Bataillon Martyr Nubar Ozanyan  L’État turc perpétue ses hostilités contre les Arméniens et poursuit ses ambitions ottomanes !

Depuis le 12 juillet, les attaques de l’Azerbaïdjan contre des villages à la frontière arménienne s’amplifient. Il perpétue ainsi un conflit historique. Derrière les tensions qui existent entre les deux pays depuis des années, on retrouve le gouvernement fasciste de l’AKP-MHP qui n’interrompt jamais ses provocations et menaces. Erdogan et le ministre de la défense Hulusi Akar ont declaré à la presse “Ils payeront pour ce qu’ils ont fait, le sang de nos frères ne sera pas versé”. Cela montre clairement que le gouvernement fasciste AKP-MHP joue un rôle derrière les attaques de l’Azerbaïdjan.

Le gouvernement fasciste de l’AKP-MHP, ennemi de tous ses voisins, cherche à réaliser son rêve de reconstruction de l’Empire ottoman. On le voit au travers de ses politiques d’annexion et d’occupation dans le Nord-Est de la Syrie et au Kurdistan irakien principalement, mais aussi par son offensive en Libye. Finalement, l’État turc soutient le gouvernement azerbaïdjanais politiquement et militairement, ce qui lui permet d’intensifier ses menaces et provocations. Il poursuit ainsi la même politique qui l’oppose à ses États frontaliers. Peut-on vraiment espérer que l’État turc, dont la haine des Arméniens n’a jamais faibli, puisse rester impartial dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ?

Depuis la région autonome du Nord-Est de la Syrie, nous, le « Bataillon Martyr Nubar Ozanyan », créé pour protéger notre peuple arménien, exprimons notre ferme opposition aux politiques d’agressions racistes, chauvines, et aux politiques d’occupation de l’État turc. Nous affirmons que nous sommes aux côtés des peuples kurdes, arabes, assyriens, syriaques et arméniens. Nous affirmons notre opposition aux provocations et aux politiques d’occupation de l’État turc contre les pays frontaliers. Une guerre impliquant notamment les Arméniens et les Azerbaïdjanais, n’apportera que de la souffrance aux peuples de la région. Nous rejetons l’hostilité de l’État turc contre les peuples kurdes, arabes, arméniens, assyriens, syriaques...

Bataillon Martyr Nubar Ozanyan

18 juillet 2020

պետությունը շարունակում է իր օսմանյան կայսուրության վերածնման երազանքը և թչնամանքը Հայ ազգի նկատմամբ !

Հունիսի 12 ից ադրբեջանական բանակը սկսել է լայնածավալ հարձակում հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի վրա սահմանի ամբողջ երկայնքով, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է ադրբեջանի կողմից պատմական ատելությունը Հայ ազգի նկատմամբ։ Բայց այդ ատելության օջախն է թուրքական ֆաշիստ պետությունը։ համեմատելով թուրքիայի և ադրբեջանի կողմից արված հայտարարությունները պարզ երևում է որ այս ամենի ետևում կանգնած է բռնապետական թուրք պետությունը։ Սիրիայում, Լիբիայում և Իրաքում նույնպես օսմանական և քեմալիստական գաղափարներով շարժող թուրքը շարունակում է իր ցեղասպանական պոլիտիկան։ հայաստանի հանդեպ ևս ադրբեջանին աջակից լինելով և դրդելով պատերազմի ցանկանում է վերջ դնել Հայկական հարցին։ Մենք նահատակ Նուբար Օզանյանի անվան գումարտակի մարտիկներն ենք և դատապարտում ենք թուրք շովինիստական և ֆաչիստական քաղաքականությունը և մեր հայտարարությունում ևս մեկ անգամ նչում ենք, որ մենք Հայ ազգի կողքին ենք և ոչ միայն, այլ նաև Աչուների, Սուրիանների և Քուրդ ազգերի կողքին ենք և պատրաստ ենք պաչտպանել թուրքիայի կողմից հալածող այս ազգերին, քանի որ թուրքական պետության ֆաչիստական թչնամանքն այս ազգերի հանդեպ բացահայտ է ։

ՆԱՀԱՏԱԿ ՆՈՒԲԱՐ ՕԶԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳՈՒ