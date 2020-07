Zohrab Mnatsakanyan : La guerre serait une catastrophe pour la région

Dans une interview accordée à la chaîne de télévison FRANCE 24 , le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan a réagi à la récente flambée de violence entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Au moins 16 personnes ont été tuées à la frontière dans les pires violences dans la région depuis 2016.

Zohrab Mnatsakanyan a déclaré qu’Erevan était déterminé à appliquer un cessez-le-feu et un mécanisme de surveillance pour éviter de nouveaux affrontements et a insisté sur le fait que la guerre n’était pas une solution.

Le ministre arménien des Affaires étrangères a accusé l’Azerbaïdjan d’avoir provoqué la dernière flambée avec son pays, mais a déclaré que la tentative de déstabilisation d’Erevan avait échoué en raison de sa réponse militaire « décisive ».

Zohrab Mnatsakanyan a noté que les combats avaient reculé ces derniers jours grâce à la médiation de la Russie, de la France et des États-Unis. Il a déclaré que l’Arménie était déterminée à appliquer un cessez-le-feu et un mécanisme de surveillance pour éviter de nouveaux affrontements et a juré que cette guerre n’était pas une solution. Il a qualifié la menace de l’Azerbaïdjan de frapper l’unique centrale nucléaire d’Arménie de « menace dangereuse pour l’ensemble de la région ».

Le ministre arménien des Affaires étrangères a exprimé sa « sérieuse inquiétude » quant au rôle de la Turquie, avertissant qu’Ankara s’était lancée dans une campagne pour gagner en influence au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale et qu’une telle tentative dans le Caucase du Sud serait pleine de danger.

Enfin, Zohrab Mnatsakanyan a exhorté la communauté internationale à contribuer à une solution pacifique et n’a pas exclu une réunion entre les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie à cet égard, mais seulement après de réels progrès sur le plan diplomatique.