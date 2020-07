La Russie espère un règlement urgent de la situation frontalière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, selon le Kremlin

La Russie espère que la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan se réglera dès que possible et que le contexte émotionnel autour de ce conflit redeviendra normal, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, commentant les informations sur l’influence de ce conflit de Moscou.

« Nous espérons que cette situation sera réglée dès que possible, et ainsi, le contexte émotionnel reviendra également à la normale », a déclaré le représentant du Kremlin.

Il a noté que de nombreux Arméniens et Azerbaïdjanais résident à Moscou, « et que tous sont des citoyens respectueux des lois de la Fédération de Russie, ils sont tous les membres respectés de notre communauté. »

« Pourtant, il est évident que l’escalade à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne peut pas laisser nos citoyens indifférents et, bien sûr, ils montrent leur réaction émotionnelle », a noté le porte-parole.

Il a rappelé que la Russie exhorte les deux parties à faire preuve de retenue, à revenir immédiatement au régime de cessez-le-feu et à mettre fin à toutes les manifestations de violence.

La situation à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie s’est aggravée le 12 juillet, mais la situation est restée relativement calme ces deux derniers jours.