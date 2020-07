Greta Thunberg est la lauréate du premier prix Gulbenkian pour l’humanité

La première édition du Prix Gulbenkian pour l’humanité a été décernée à Greta Thunberg. Le jeune activiste suédois de l’environnement a été sélectionné parmi 136 nominés (correspondant à 79 organisations et 57 personnalités) de 46 pays différents.

La fondation de Thunberg versera un montant de 1 million d’euros à des projets caritatifs de lutte contre la crise climatique et écologique et pour soutenir les personnes confrontées aux pires impacts, en particulier dans le Sud. A commencer par donner 100 000 € à la campagne SOS Amazonie , menée par Fridays For Future Brazil pour lutter contre Covid-19 en Amazonie, et 100 000 € à la Fondation Stop Ecocide pour soutenir leur travail visant à faire de l’écocide un crime international.

Jorge Sampaio, Président du Grand Jury du Prix , a souligné le large consensus de ce choix et a souligné « la manière dont Greta Thunberg a su mobiliser les jeunes générations pour la cause du changement climatique et sa lutte tenace pour modifier un statu quo qui persiste, fait d’elle l’une des figures les plus remarquables de nos jours ».

Jorge Sampaio a également souligné son énorme responsabilité dans la consolidation de son rôle pédagogique et de son leadership dans la lutte contre le changement climatique, comme condition du développement durable, à laquelle l’attribution de ce prix vise à contribuer.

Le Grand Jury, composé de personnalités de renommée internationale des domaines de la science, de la technologie, de la politique et de la culture, a mis en lumière la personnalité charismatique et inspirante de Thunberg, mais aussi la force de son message singulier et angoissant capable de susciter des sentiments disparates, et sa capacité à faire une différence dans la lutte contre le changement climatique.

La présidente de la Fondation Calouste Gulbenkian , Isabel Mota, a souligné que « En décernant ce prix, la Fondation souligne son engagement en faveur d’une action climatique urgente, favorisant des communautés plus résilientes et mieux préparées aux futurs changements mondiaux, tout en protégeant, en particulier, les plus vulnérables ».

Greta Thunberg a déclaré : « Je suis extrêmement honorée de recevoir le prix Gulbenkian pour l’humanité. Nous sommes dans une situation d’urgence climatique et ma fondation fera le plus rapidement possible le don de 1 million d’euros pour soutenir des organisations et des projets qui luttent pour un monde durable, défendent la nature et soutiennent les personnes déjà confrontées aux pires impacts de la crise climatique et écologique - en particulier ceux qui vivent dans le Sud. »

Le Prix Gulbenkian pour l’humanité, du nom de l’homme d’affaires arménien, collectionneur d’art et philanthrope Galouste Gulbenkian, est décerné chaque année, d’un montant de 1 million d’euros, Il vise à reconnaître des personnes, des groupes de personnes et / ou des organisations du monde entier dont les contributions à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique se distinguent par leur nouveauté, l’innovation et leur impact.