L’aide de l’Artsakh aux Arméniens du Liban

Alors que de violents combats à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan agitent la menace d’un nouvel embrasement de la zone du conflit du Haut Karabagh, les autorités de l’Artsakh ont tenu à exprimer leur solidarité avec les Arméniens du Liban, frappés de plein fouet par la crise socio-économique sans précédent dans laquelle s’enfonce le pays du Cèdre, patrie de la plus importante et dynamique communauté arménienne du Moyen-Orient. La Représentation permanente de la République de l’Artsakh au Moyen-Orient a rencontré les représentants des trois grandes églises arméniennes présentes au Liban jeudi 16 (...)