Un correspondant de guerre russe présente des images de la ligne de contact arméno-azerbaïdjanaise

L’équipe du projet WarGonzo a été la première à parvenir à se rapprocher le plus possible de la ligne de contact entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises afin de filmer les tranchées de l’armée, ainsi que le village d’Agdam, où les mortiers et l’artillerie sont localisés.

Le correspondant de guerre, Semyon Pegov, a noté que la partie azerbaïdjanaise tirait directement depuis les jardins du village pour empêcher l’artillerie arménienne d’ouvrir le feu en retour, car, dit-il, les civils pourraient souffrir.

« Ce n’est pas une tâche prioritaire pour la partie arménienne. Ils [les forces armées azerbaïdjanaises] se cachent ainsi derrière la population civile », dit le journaliste.

L’équipe a également réussi à trouver le point d’où le poste frontière arménien d’Anvakh (« sans peur ») peut être vu. Les affrontements entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont commencé après que la partie azerbaïdjanaise a tenté de prendre le contrôle de cette position de combat le 12 juillet.