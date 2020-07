Les militaires arméniens demandent de retarder la démobilisation jusqu’à la victoire finale

Les militaires soumis à la démobilisation de toutes les unités militaires du 3e corps d’armée ont unanimement fait appel à leur commandement, leur demandant de repousser la démobilisation, de leur permettre de continuer à servir aux côtés de leurs camarades d’armes et commandants jusqu’à la victoire finale, et aussi longtemps que l’ennemi a l’intention d’attaquer, informe le porte-parole du ministère de la Défense Shushan Stepanyan.

Bien que le ministère de la Défense ait déclaré qu’il n’y avait pas besoin de volontaires, les forces armées arméniennes s’acquittent honorablement des tâches qui leur sont confiées, néanmoins, les militaires qui ont été démobilisés, à la fois en Arménie et en Artsakh, en particulier dans les unités militaires ciblées par les unités azerbaïdjanaises ont exprimé leur volonté et leur détermination de soutenir nos militaires dans leurs unités militaires et de protéger la frontière du pays.