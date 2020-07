Le 20 juillet célébré comme la Journée mondiale des échecs à l’initiative de l’Arménie

Le 20 juillet a été célébré comme la Journée mondiale des échecs.

L’Assemblée générale des Nations Unies a voté en décembre 2019 pour désigner le 20 juillet comme Journée mondiale des échecs. La résolution a été déposée par l’Arménie et coparrainée par 52 autres pays.

L’ONU a invité tous les États membres, les organisations internationales et régionales, le secteur privé et la société civile à observer la Journée mondiale des échecs de manière appropriée et conformément aux priorités nationales, et à diffuser les avantages des échecs, notamment par le biais des activités d’éducation et de la sensibilisation du public.

L’Organisation des Nations Unies reconnaît que les sports, les arts et l’activité physique ont le pouvoir de changer les perceptions, les préjugés et les comportements, ainsi que d’inspirer les gens, de faire tomber les barrières raciales et politiques, de lutter contre la discrimination et de désamorcer les conflits, et donc de contribuer à la promotion de l’éducation, au développement durable, à la paix, à la coopération, à la solidarité, à l’inclusion sociale et à la santé aux niveaux local, régional et international.

Les échecs sont l’un des jeux les plus anciens, intellectuels et culturels, avec une combinaison de sport, de pensée scientifique et d’éléments artistiques. En tant qu’activité abordable et inclusive, elle peut être exercée n’importe où et jouée par tous, à travers les barrières de la langue, de l’âge, du sexe, des capacités physiques ou du statut social.

Les échecs sont un jeu mondial, qui promeut l’équité, l’inclusion et le respect mutuel, et notant à cet égard qu’il peut contribuer à une atmosphère de tolérance et de compréhension entre les peuples et les nations.

Les échecs offrent également d’importantes opportunités dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable, y compris le renforcement de l’éducation, la réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles et la promotion de l’inclusion, de la tolérance, de la compréhension mutuelle et du respect.