Garo Paylan adresse des questions au Ministère turc des affaires étrangères pour avoir ouvertement soutenu l’Azerbaïdjan

Garo Paylan, membre du Parlement turc d’origine arménienne, a posé des questions au ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu sur le soutien manifeste de la Turquie à l’Azerbaïdjan. Garo Paylan a mentionné que la Turquie, un État membre du groupe de Minsk de l’OSCE ’’, aurait dû faire preuve de neutralité au cours des derniers jours Par rapport à l’évolution de la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

« De nombreux militaires et civils sont morts à la suite des affrontements de ces derniers jours entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Alors que les parties se blâmaient d’avoir déclenché les affrontements, vous avez annoncé en tant que ministre des Affaires étrangères que « les activités de l’Arménie sont inacceptables. L’Azerbaïdjan n’est pas seul. En tant que République de Turquie et peuple turc, nous sommes solidaires de l’Azerbaïdjan de toutes nos capacités ».

Des annonces similaires ont été faites par le président du Parti de la justice et du développement et de la République de Turquie Recep Tayyip Erdoğan et le ministre de la Défense Hulusi Akar.

La Turquie, en tant qu’État membre du Groupe de Minsk de l’OSCE visant à favoriser le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, aurait dû faire des efforts et faire preuve de volonté pour le règlement du conflit, mais n’est pas restée impartiale pendant cette escalade pour des raisons tribales et elle a fait des déclarations qui ont exacerbé les tensions.

Par conséquent,

- Est-ce pour des raisons tribales que vous affichez une position partiale sur le conflit Arménie-Azerbaïdjan ?

- N’avez-vous pas réalisé jusqu’à présent que la politique étrangère basée sur les tribus « met de l’huile sur le feu » et ne fait qu’aggraver la situation ?

-L’industrie militaire turque veut vendre plus de munitions à l’Azerbaïdjan. Est-ce la raison pour laquelle vous essayez d’exacerber les tensions ?

-Envisagez-vous d’envoyer l’armée en Azerbaïdjan ?

-Si la Turquie n’est pas une tribu, pourquoi mène-t-elle une politique étrangère tribale ?

-Vous souvenez-vous au moins de temps à autre que la Turquie est un État membre du Groupe de Minsk de l’OSCE, créé pour réduire les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ?

-N’avez-vous pas compris que cette déstabilisation du Caucase est dans l’intérêt de la Russie uniquement ?

-Comment commenteriez-vous la menace du ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan au sujet de sa volonté de frapper la centrale nucléaire située à la frontière entre l’Arménie et la Turquie ? ’’, a écrit Garo Paylan.