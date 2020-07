Le chanteur Sami Yusuf soutient l’Azerbaïdjan

Le chanteur et compositeur multi-instrumentiste britannique issu d’une famille d’origine azéris d’Iran, Sami Yusuf, qui vit au Royaume-Uni, a partagé sur les réseaux sociaux les événements récents dans la région de Tovouz, à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, et a exprimé son soutien à son pays natal.

« Je suis profondément attristé par le fait que des soldats, des militaires et des citoyens azerbaïdjanais sont morts et blessés. Je souhaite que l’Arménie mette fin à son agression contre l’Azerbaïdjan et je me joins aux appels en faveur d’un cessez-le-feu urgent », lit-on dans sa publication.