Ismail Demir :« Toute la capacité de la Turquie dans la défense est à la disposition de l’Azerbaïdjan »

Le président de l’Agence de l’Industrie de défense de Turquie, Ismail Demir a fait savoir que toute la capacité, le savoir-faire, les technologies et les capacités de la Turquie dans l’industrie de défense sont toujours à la disposition de l’Azerbaïdjan.

Dans un tweet, M. Demir a dit avoir accueilli le commandant de l’armée de la République autonome de Nakhitchevan , Kerem Mustafayev et le ministre-adjoint de la Défense et commandant des Forces aériennes de l’Azerbaïdjan, Ramiz Tahirov.

« En une période où nous devons une fois encore montrer au monde entier que les deux pays frères ne font qu’un, nous avons discuté des sujets de coopération dans l’industrie de défense a dit M. Demir.

« Notre industrie de défense, nos expériences, technologies et capacités dans les drones armés, les munitions et missiles ou encore les systèmes de guerre électronique, sont toujours à la disposition de l’Azerbaïdjan. Nous allons travailler ensemble pour doter l’Armée azerbaïdjanaise de nouveaux systèmes mais aussi pour la maintenance, l’entretien, la modernisation et les activités de formation. Une nation deux Etats » a-t-il encore écrit.