Agoravox.fr : Turquie : la mégalomanie puissance dix !

Turquie : la mégalomanie puissance dix !

par PETINOS lundi 20 juillet 2020

Après Chypre, la Grèce, l’Irak, la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale, l’Egypte… revoilà le tour de l’Arménie. Quoi que, en y réfléchissant, l’Arménie n’est jamais sortie du viseur d’Ankara dans la mesure où cette dernière refuse toujours de reconnaitre le génocide arménien perpétré au début du siècle dernier, génocide qui a causé la mort de plus d’un million et demi d’Arméniens. L’énumération du début de ce papier n’est pas exhaustive et fait référence aux agressions directes ou aux menaces de la Turquie contre ses voisins.

Donc, après son soutien à Daech au Proche-Orient, les violations illégales de l’espace aérien et maritime de la Grèce, la nouvelle invasion de Chypre (après celle de 1974), cette fois dans la zone économique exclusive de l’Etat insulaire, l’intervention illégale en Libye, le soutien à l’extrême droite turque (Loups Gris) en Europe et son instrumentalisation pour faire pression sur les Etats qui accueillent de fortes communautés turques, la prise en otage de Sainte-Sophie avec sa transformation en mosquée, maintenant elle verse de l’huile sur le feu au Sud Caucase en encourageant ouvertement l’agresseur azéri (contre l’Arménie) en lui fournissant les drones de combat « Bayraktar ».

Rappelons brièvement les faits : Le 12 juillet, l’Azerbaïdjan a agressé de nouveau l’Arménie qui s’est vue obligée de défendre son territoire. Dans un effort de détournement de l’attention des azéris vers d’autres sujets que celui de la crise économique à laquelle ce pays fait face (chute des prix du pétrole et du gaz naturel à cause de la pandémie), les autorités azerbaïdjanaises ont provoqué cette énième crise entre les deux pays et accusé les Arméniens d’avoir fait. Cette fois, l’agression azérie a eu lieu au nord-est de la frontière avec l’Arménie ; elle n’a pas eu lieu à la frontière avec l’Artsakh (Haut-Karabagh) comme les précédentes attaques azéries.

Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a tout naturellement déclaré que les provocations azerbaïdjanaises ne resteraient pas sans réponse. Et les forces armées arméniennes ont défendu le territoire de leur pays.

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/turquie-la-megalomanie-puissance-225857