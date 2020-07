Les vainqueurs du Prix international des sciences « Victor Ambartsoumian » du nom du célèbre astrophysicien et académicien arménien pour l’année 2020 sont connus. Il s’agit d’Alexandre Sala, Isabelle Bara et Adam Baroouzi a indiqué le site de l’observatoire arménien de Byurakan dépendant de l’Académie des Sciences d’Arménie. Ces prix sont décernés aux astrophysiciens du monde qui ont réalisé des études et découvertes notables. Un bureau international de 9 scientifiques se réunissant pour décider les gagnants du prix. Depuis 2020 ce prix est décerné tous les deux ans. De 2010 à 2016 il était de 500 000 dollars à partager entre les gagnants, montants alloués par le gouvernement arménien. Depuis 2018 il est de 300 000 dollars.

Krikor Amirzayan