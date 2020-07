La Turquie a appelé lundi à « immédiatement » mettre fin au soutien aux forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est libyen, à l’issue d’une réunion avec des ministres du gouvernement de Tripoli et de Malte à Ankara. « Il est indispensable d’interrompre immédiatement toute sorte d’aide et de soutien au putschiste Haftar qui empêche l’instauration de la paix, du calme, de la sécurité et de l’intégrité territoriale de Libye », a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar. « Nous savons que le plus grand obstacle pour atteindre cet objectif est le putschiste Haftar », a-t-il poursuivi après (...)