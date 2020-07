Le plus long zipline (tyrolienne) d’Arménie inauguré à Kapan au sud du pays

Le plus long zipline (tyrolienne) d’Arménie fut inauguré hier à Kapan. Le câble reliant les quartiers Chinarar à Hounan Avetisyan de la ville de Kapan dans la région de Syunik, ville du sud de l’Arménie. Une ville de 40 000 habitants. D’une longueur de 1 750 mètres en deux étapes, l’une de 680 m et l’autre de 1 080 m. Le zipline est d’une hauteur de 118 m et sa vitesse atteint 120 km heure. Le chantier a débuté en 2019 et il est l’œuvre de l’investisseur David Soghomonyan le propriétaire du complexe hôtelier Grand House. Selon les autorités de Kapan, la construction de ce zipline devra attirer de nouveaux touristes dans la région.

Krikor Amirzayan