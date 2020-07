Courrier International : Conflit. L’Arménie et l’Azerbaïdjan prisonniers de leur passé

Publié le 20/07/2020 - 10:46

L’hostilité entre Arméniens et Azéris ne date pas d’hier. Déjà, de 1918 à 1920, au lendemain de la chute de l’Empire russe, les deux peuples se sont affrontés sans merci. Pour finir par tomber l’un et l’autre sous la coupe des bolcheviques.

Depuis plusieurs jours, forces arméniennes et azerbaïdjanaises se livrent à des échanges de tirs d’artillerie, à des tentatives d’infiltration et à des attaques de drones. La communauté internationale redoute une aggravation de la situation, voire un embrasement du Caucase. La Russie, qui a lourdement armé les deux camps, suit la situation de près. La Turquie affiche son soutien à Bakou et l’Iran appelle à l’apaisement.

