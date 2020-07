Lettre de Valérie Boyer et de plusieurs de ses collègues à Emmanuel Macron

Dans une lettre adressée au Président de la République, Valérie Boyer et 6 autres de ses collègues (Annie Genevard, Agnès Tille, Jean Lassalle, Emmanuelle Antoine, Emilie Bonnivard, Paul Molac), condamnent les « actes répétés de l’Azerbaïdjan et de la Turquie contre les processus de paix dans la région du sud Caucase » et demandent à la France et l’Union européenne de réaffirmer l’urgente nécessité d’aboutir à un règlement définitif du conflit ».