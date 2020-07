Le 20 juillet 1974 la Turquie envahit le Nord de Chypre

Le 20 juillet 1974, l’aviation turque bombarde le nord de l’île de Chypre pendant que l’infanterie l’envahissait dans le but officiel de rétablir le statu quo qui aurait été menacé lors du coup d’État fomenté par la junte militaire grecque contre le président chypriote de l’époque, Mgr Makarios III.

Un communiqué du gouvernement turc du 20 juillet 1974 déclarait : « Le but de la Turquie est de rétablir la sécurité et les droits de l’homme sans discrimination entre les communautés. » Cependant, une fois sur le territoire chypriote, l’armée turque, forte de 30 000 soldats appuyés par l’aviation, commença à appliquer une sévère politique d’épuration ethnique. L’objectif réel était de faire de la partie nord de l’île un État exclusivement turc et de religion musulmane. Pour cela, il fallait se débarrasser des 180 000 Chypriotes grecs qui habitaient la zone nord de l’île et tenter de récupérer les 45 000 Chypriotes turcs qui vivaient dans le Sud.

Pourtant, en tant qu’État succédant à l’Empire ottoman, la Turquie avait renoncé par le traité de Lausanne de 1923 à toutes ses revendications sur l’île de Chypre. Malgré ce traité, les différents gouvernements turcs qui se sont succédé ont commencé dans les années cinquante à revendiquer la portion nord de l’île de Chypre. Dans les années 1960, ces revendications sont devenues des menaces et des actes d’agression contre Chypre.

L’armée turque a systématiquement pillé les maisons et les bâtiments commerciaux appartenant aux Chypriotes grecs. Ensuite, après avoir expulsé les Chypriotes grecs et s’être approprié illégalement leurs terres et leurs maisons, les soldats turcs les ont distribuées aux Chypriotes turcs mais surtout aux nouveaux colons qui venaient d’arriver de Turquie. Cette politique d’épuration ethnique s’est poursuivie de façon intensive de 1975 à 1977. Quelque 43 000 Chypriotes turcs vivant dans le sud du pays ont ensuite été « incités » à se rendre dans le territoire sous occupation militaire, cela afin de compléter la création de deux secteurs homogènes du point de vue ethnique. Seul un petit nombre de Chypriotes turcs (de 2000 à 3000 en 1974) a résisté à la pression et habite encore dans la zone sud (environ 600 aujourd’hui).

L’accès à la région occupée est demeuré interdit par les Forces armées turques qui ne permettent pas aux 180 000 Chypriotes grecs de retourner dans leur demeure ou leur propriété. La Turquie refuse encore aujourd’hui de donner des informations sur le sort de plus de 1600 personnes portées disparues et vues pour la dernière fois dans les prisons turques.