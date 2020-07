Nikol Pachinian : ceux qui désirent aider l’Armée arménienne peuvent faire des dons en ligne au Fonds d’assurance des Soldats

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a indiqué qu’il avait reçu de nombreux courriers et demandes de la part de ses compatriotes, afin de soutenir l’Armée arménienne par des dons.

« Chers compatriotes, parce qu’on reçoit ces derniers jours de nombreux courriers et appels dans lesquels nos compatriotes demandent comment ils peuvent soutenir financièrement notre armée, j’informe à nos compatriotes que ceux qui désirent faire des dons peuvent transférer les fonds au Fonds d’assurance des Soldats. Les dons peuvent se réaliser en ligne. Je vous demande de pas prendre l’initiative d’acheter des objets pour l’Armée. Le montant que vous devez consacrer à ces achats, transférez au Fonds d’assurance des Soldats dont l’activité est transparente et soumise à des contrôles » a écrit Nikol Pachinian sur sa page facebook.

Krikor Amirzayan