Henrikh Mkhitaryan marque son 9e but en championnat d’Italie lors de AS Rome-Inter Milan (2-2)

Henrikh Mkhitaryan marque son 9 e but en championnat d’Italie lors de AS Rome-Inter Milan (2-2)

Dimanche soir au stade Olympique de Rome l’AS Rome a été tenue en échec par l’Inter de Milan sur le score de 2-2 lors de la 34e journée du championnat d’Italie. L’Inter de Milan qui est à la 2e place du classement derrière la Juventus de Turin. L’international arménien qui était titulaire alors que le score était à égalité (1-1) a marqué un très joli but à la 47e minute, fusillant Handanovic le gardien de l’Inter de Milan à quelques mètres après une très belle action en compagnie de Dzeko. Henrikh Mkhitaryan marquait ainsi son 9e but en championnat d’Italie. Alors que le but de l’Arménien, remplacé à la 82e minute faisait mener l’AS Rome (2-1), à la 87e minute, un penalty accordé à l’Inter de Milan et marqué par Lukaku mettaient les deux équipes à égalité (2-2). L’AS Rome avec 58 points est toujours à la 5e place au classement.

Krikor Amirzayan