La Russie rejette le lien entre ses exercices militaires et l’escalade arméno-azerbaïdjanaise

Les exercices de préparation au combat des forces armées russes sont tenues comme prévu et sont les préparatifs de l’exercice militaire Kavkaz-2020. Il n’y a donc aucun lien avec l’escalade entre l’ Azerbaïdjan et l’ Arménie a déclaré le vice-ministre russe de la Défense Alexander Fomin aux journalistes.

Le vice-ministre de la Défense a fermement rejeté tout lien entre les activités d’entraînement au combat menées par les forces armées russes et l’escalade à la frontière azerbaïdjanaise et arménienne.

« Ces exercices de contrôles sont menés comme prévu et constituent une partie importante des préparatifs de l’exercice de commandement stratégique et d’état-major Kavkaz-2020 (Caucase-2020) », a déclaré Alexander Fomin.

Le ministère russe de la Défense a souligné que le 20 juillet, Alexander Fomin organiserait un briefing avec les attachés militaires étrangers pour les informer des exercices de préparation au combat instantané.

Alexander Fomin a rappelé que les exercices surprise de préparation au combat sont organisés par les forces armées russes depuis le 17 juillet à la suite d’un ordre du commandant en chef suprême russe Vladimir Poutine. Les exercices impliquent environ 15 000 militaires, environ 400 aéronefs, plus de 26 000 armes et matériel militaire et plus de 100 navires.

« Actuellement, les troupes sont en état d’alerte élevé, finissant de se concentrer dans les zones désignées et se préparant aux tâches d’entraînement au combat. Les forces, les formations et les unités militaires sont affectées à des activités d’entraînement opérationnel et d’entraînement au combat dans 35 champs de tir et 17 champs de tir maritimes, ce qui montre une grande portée spatiale et une grande échelle de l’exercice », a déclaré Alexander Fomin.