⚠️ MOBILISONS-NOUS !

Rassemblement public à l’appel du CDCA à Décines pour la paix en Arménie !

🗓 le Vendredi 24 juillet à 19 heures

📍devant le monument du Génocide des Arméniens place de la Libération à Décines

Pour le droit du peuple arménien à vivre en paix et en sécurité,

Pour mettre un terme au comportement dangereux de l’Azerbaijan qui agit en violation des règles les plus fondamentales du droit international,

Pour soutenir l’armée arménienne qui contient brillamment les assauts de Bakou,

Pour que la France assume sa responsabilité morale à l’égard de l’Etat arménien, foyer d’un peuple génocidé, et la soutienne fermement et sans ambiguïté

Défendre l’Arménie, c’est défendre le droit à la vie !