Collecte de fonds par Solidarité Arménie

Chers amis, chers camarades

Depuis le 12 juillet 2020, l’Azerbaïdjan, appuyé par son pays frère la Turquie, a lancé une offensive importante contre les frontières de l’Arménie. C’est la plus grande offensive qui ait été lancée depuis 2016. Bombardant sans cesse les villages frontaliers, des dizaines d’habitations ont été détruites, et les Arméniens ont eu des victimes civiles comme militaires. De jeunes soldats, à peine âgés de 20 ans, ont vaillamment combattu pour repousser l’offensive azérie. L’Azerbaïdjan est une succursale de la Turquie, c’est-à-dire un pays ethniquement, culturellement et linguistiquement turc, dépendant de la Turquie pour assurer sa pérennité. La Turquie a envoyé des mercenaires et des drones de combat en Azerbaïdjan, afin de leur apporter un soutien militaire dans ce conflit. Les Arméniens, pris en étau, n’ont donc d’autre choix que de lutter pour leur survie.

