Les Arméniens protestent contre l’agression azérie

Dimanche, en protestation contre l’agression prémédité de l’Azerbaïdjan contre la République d’Arménie, et répondant à un flash-mob qui a rassemblé pas moins de 300 personnes, toutes tendances associatives et politiques confondues, devant l’ambassade d’Azerbaïdjan avenue d’Iéna à Paris, les manifestants ont été parqués par la police.

Curieusement les forces de l’ordre étaient sur place dès 14h, bientôt rejoins par la gendarmerie, alors qu’il ne s’agissait pas d’un appel officiel de la communauté.

C’est aux slogans « Baykar ! Justice ! Hayastan ! Arménie ! » et au chant de l’hymne arménien, que les manifestants, faisant face à l’ambassade d’Azerbaïdjan, protégée par 8 fourgons de gendarmerie et de la police, soutenus par Mgr Vahan Hovhanessian et également de Mourad Papazian, ont véhémentement protesté contre l’attaque azérie en Arménie.

Début de la manifestation