Le Pape François : je suis avec inquiétude les combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Le Pape François Ier a déclaré selon l’agence Tass qu’il suivait avec inquiétude la tension entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et émit l’espoir d’un apaisement du conflit selon le communiqué du service de presse du Saint-Siège à Rome. Le Pape aurait effectué cette annonce lors de la messe dominicale et son message au monde. « C’est avec inquiétude que je suis les affrontements qui se déroulent au Caucase entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Je prie pour toutes les familles qui ont perdu une vie lors de ce conflit. J’espère qu’avec la médiation des organisations internationales, par le dialogue entre les parties, la bonne volonté se manifestera et au nom de la paix pour le bien de ces deux peuples chers » a dit le Pape François.

Krikor Amirzayan