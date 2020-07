Pathilia Aprahamian reçoit le Prix littéraire L’Encre des mots Jeunesse

Le petit cadre de Pathilia Aprahamian a reçu le prix littéraire jeunesse du Salon Encre des mots. Ce salon se déroulera du 23 au 25 octobre 2020 à La Rochelle, où l’auteure sera en dédicace le vendredi 23 après-midi et le samedi 24 toute la journée.

Cet ouvrage commence au mois de décembre, alors que Noël se prépare dans la chaumière d’une petite famille. Malgré le peu de moyens, les deux petites sœurs décident de créer un petit cadre pour l’offrir à leurs parents... sans se douter que la magie de Noël sublimera leur cadeau pour toujours !

Le désir d’écriture s’est révélé à Pathilia Aprahamian au collège, époque durant laquelle elle a pu y exhaler toutes ses histoires, ses interrogations et surtout y raconter ses rêves. Un voyage formateur dans ses songes. Après cinq années d’études, elle devient maîtresse d’école : délaissant alors un peu l’écriture, ce n’est qu’en 2015 que l’envie refait surface. Le thème des rêves fait l’objet de ses premières histoires pour enfants. Jusqu’au jour où elle invente l’univers d’Aria et la forêt de Vishap, qui remporte un succès. Pour Le petit cadre, l’atmosphère change totalement : il se passe en pleins préparatifs de Noël, dans la chaumière d’une famille aux faibles moyens, mais au grand cœur et à l’imagination débordante pour tenter de faire plaisir à chacun... L’histoire pleine de magie pour les 4/6 ans est parfaitement sublimée par les illustrations de Rémi Griselin.

Le petit cadre est disponible sur Evidence boutique et en commande dans toutes les librairies et les plateformes libraires.

Claire Barbuti