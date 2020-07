Vladimir Poutine se dit très préoccupé par les affrontements arméno-azéris

Le président Vladimir Poutine et d’autres hauts responsables russes ont exprimé vendredi leurs graves préoccupations concernant les hostilités meurtrières à la frontière de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan et ont proposé d’aider à apaiser les tensions entre les deux États du Caucase du Sud.

Ils ont discuté de la dernière flambée de violence dans la zone de conflit du Haut-Karabagh au cours d’une session du Conseil de sécurité russe dirigée par Poutine.

Un communiqué du Kremlin explique que les participants à la réunion avaient procédé à « un échange de vues détaillé sur la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise » et exprimé leur « profonde inquiétude » devant les violents combats qui ont éclaté le 12 juillet.

Ils ont souligné le « besoin urgent » de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan de respecter le cessez-le-feu et ont exprimé la « disponibilité de Moscou pour les activités de médiation », a ajouté le communiqué.

L’attaché de presse de Poutine, Dmitri Peskov, a fait des commentaires identiques à la presse russe après la réunion à laquelle ont assisté les présidents des deux chambres du Parlement russe, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le directeur du Service fédéral de sécurité Aleksandr Bortnikov, le directeur du service de renseignement extérieur Sergueï Narychkine et d’autres responsables.

Lavrov avait déjà téléphoné lundi dernier à ses homologues arménien et azerbaïdjanais pour demander la fin immédiate des escarmouches impliquant des tirs d’artillerie et des attaques de drones. Les combats se sont toutefois poursuivis dans les jours qui ont suivis, les parties en conflit se rejetant mutuellement la faute.

Une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi dernier que Moscou « travaillait avec » les parties pour empêcher une nouvelle escalade. Aucune des deux parties n’a signalé de graves violations du cessez-le-feu depuis. Selon le ministère arménien de la Défense, la situation dans une section frontalière où au moins 16 soldats des deux côtés ont été tués depuis le 12 juillet était « relativement calme » vendredi.

Les États-Unis, l’Union européenne et l’Iran ont également exhorté Bakou et Erevan à faire preuve de retenue, sans tenir l’une ou l’autre des parties pour responsable de l’escalade.

En revanche, la Turquie, l’allié le plus proche de l’Azerbaïdjan, a blâmé la partie arménienne et a promis une aide militaire à Bakou, laissant entrevoir une implication plus directe de la Turquie dans le conflit du Karabagh.

« Nos véhicules aériens sans pilote, nos munitions et nos missiles armés sont au service de l’Azerbaïdjan, ainsi que notre expérience, notre technologie et nos capacités », a tweeté Ismail Demir, chef d’un organisme d’État chargé de la surveillance de l’industrie de la défense turque, après avoir rencontré une délégation militaire de haut rang de l’Azerbaïdjan à Ankara vendredi.

Pour sa part, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a affirmé jeudi que l’Arménie serait « tenue pour responsable » de son « attaque » contre l’Azerbaïdjan.

L’Arménie a des liens militaires étroits avec la Russie et accueille des troupes russes sur son sol, principalement en raison d’une menace perçue pour la sécurité de la Turquie. Cette dernière refuse d’établir des relations diplomatiques avec l’Arménie et maintient la frontière turco-arménienne fermée par solidarité avec l’Azerbaïdjan.

Dans ce qui semble être une référence à Ankara, M. Lavrov avait dit lundi dernier que tous les pays composant le Groupe de l’OSCE de Minsk devraient « éviter les déclarations et les actions qui pourraient provoquer une nouvelle montée des tensions » dans la zone de conflit du Karabagh.

Les diplomates russe, américain et français codirigeant le groupe sont depuis longtemps le fer de lance des efforts internationaux visant à trouver une solution au différend arméno-azerbaïdjanais.