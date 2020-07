Des abricots d’Arménie distribués gratuitement à la cathédrale arménienne de Moscou

Afin de protester contre le blocage de camions chargés d’abricots d’Arménie sur certains marchés aux fruits de Moscou et de la provocation azérie piétinant des abricots arméniens -à défaut de gagner la guerre face aux Arméniens- l’Eglise apostolique arménienne de Moscou a distribué gratuitement des abricots d’Arménie à la sortie de la messe. Distribution en direction des centaines d’Arméniens et Russes de Moscou venus faire prendre leur lot d’abricots d’Arménie.

La distribution gratuite des abricots (prunus armeniaca en latin) était réalisée grâce à l’aide du milliardaire arménien de Russie, et décoré par la médaille de Sainte-Etchmiadzine, Samuel Karapetyan.

A midi, plus de 10 tonnes d’abricots d’Arménie apportés par 4 camions étaient distribués aux moscovites. De tels évènements eurent lieu sur d’autres points de la capitale russe ainsi qu’à Saint-Pétersbourg.

Krikor Amirzayan